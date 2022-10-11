富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，九月數據顯示殖利率曲線維持在黃燈，零售銷售、薪資成長、商品、信用利差、貨幣供給維持在紅燈，但營建許可、企業利潤從綠燈惡化為黃燈，ISM新訂單從黃燈惡化為紅燈，整體美國經濟儀表板維持在紅燈，僅剩三項指標維持在綠燈，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲預計，指標可能還會進一步走弱，因貨幣收緊的遞延效應正在發酵。

傑佛瑞．修茲表示，1966年的紅燈可能是對當前而言最值得研究的時期，當時聯準會處於升息週期，但沒有陷入衰退，是歷史上三次成功軟著陸之一(分別為1966、1985、1995年)。1966年的獨特處在於，當時就業市場趨緊，失業率僅3.8%，而1985年為7.3%、1995年為5.7%，此兩年度就業疲軟有助防止通膨在聯準會轉鴿後回升，但1966年就業市場緊俏導致隨後幾年通膨再次加速。回到今天，就業市場緊繃讓人回想起1966年，若聯準會過早轉鴿，後續可能仍需要面臨通膨上升的風險，今天的疼痛可能好於明天更痛苦。

隨經濟衰退的可能性加大，投資人的疑問是何時觸底？傑佛瑞．修茲指出，觸底需要一些時間，市場通常要等到經濟衰退接近三分之二時才會觸底，然而最近的就業數據顯示衰退可能甚至還沒開始。而隨未知的風險逐漸浮現，市場可能會保持震盪，在此過程中市場可能會反覆出現空頭反彈，但市場力量最終仍將使股市跌至更低的低點，正如2022年7-8月所看到的那樣，我們支持向績優股、防禦股傾斜，直到經濟出現更清晰的道路為止。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，面臨頑固的通膨，聯準會需維持鷹派政策，可能會犧牲經濟成長來遏止通膨，現階段採取防禦配置是合適的策略。上半年再生能源股票隨成長股大幅修正，近期市場氛圍轉變，對再生能源長期展望正向，儘管經濟放緩可能壓抑能源需求，俄烏戰爭加劇能源供應吃緊並支持能源價格維持高檔，許多能源商增加產量有利能源運輸基建前景，預期未來在能源基建比重將維持高檔。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，就科技支出來看，消費科技支出較為錯綜，隨經濟重新開放，消費者回到實體商店，電子商務、線上遊戲、串流媒體受到影響，但企業仍持續投資在數位轉型，科技支出維持穩健，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，我們持續汰弱留強、放眼長線作佈局。