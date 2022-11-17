NBA球星「魔獸」霍華德來台加入T1聯盟桃園永豐雲豹，在國內掀起籃球熱潮，HBL新竹光復高中教頭陳定杰也跟上，透露已經買好門票，準備進場欣賞「魔獸」身手。

陳定杰表示，霍華德是他這一輩才會比較有共鳴的NBA球星，「有跟上霍華德全盛時期，覺得在魔術隊時候的他，是NBA最耀眼的球星之一，現在的高中球員看球的時候，霍華德在NBA人氣已經不如以往，所以問他們比較會沒感覺。不過NBA等級球星來台，相信也給小朋友們對打職籃的憧憬，我也告訴他們，如果可以拚高中加大學5年內就進入職籃，代表自己實力肯定不一般，」

陳定杰並說，因為有著對「魔獸」美好的回憶，知道他來台灣打職籃後，就積極搶票，「以經買好12月16日桃園永豐雲豹對台南台鋼獵鷹的票了，要現場感受一下『魔獸』的威力。」

光復高中在110學年HBL拿下隊史首冠，111學年賽季將挑戰2連霸，陳定杰認為這對球隊是特別的一季，他鼓勵球員，一階段一階段慢慢來，他補充：「就提醒球員，延續學長們打下的榮耀，把握機會保持連5季晉8強、連3季晉4強的傳統，再來最後總決賽階段問鼎2連霸。」

HBL 111學年預賽在新竹市立體育館進行，光復高中將以地主之姿迎接新考驗，陳定杰表示，球隊當初第一次打進HBL 4強，就是從在新竹進行的資格賽開始奮鬥，主場作戰也可以視為助力，提醒球員好好享受。