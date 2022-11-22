「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本月8日宣布加盟台灣職籃聯盟T1，從消息證實到霍華德正式來台，新聞與網路話題討論不斷，上週末首秀兩場賽事共1萬5千張門票秒殺完售，當日直播觀看數更是寫下台灣職籃收視紀錄，電視轉播超過75萬人收看、T1官方YouTube中文加英文直播同時有超過30萬人線上觀看，可謂是超強「魔獸旋風」。

「魔獸炫風」單日聲量破1萬！T1狂找NBA大咖聲量續飆

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看近一個月台灣職籃聯盟T1對比PLG的聲量變化，分析發現一系列「魔獸炫風」讓T1聲量飆高，單日最高聲量衝上10,878筆，遠超越台灣其他職籃聯盟。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

T1桃園雲豹11月8日宣布聘請霍華德來台加盟，消息一出，不僅台灣籃壇及民眾震撼，也引起NBA關注，讓T1單日聲量高達10,878筆。

霍華德正式抵台後，包含在機場與空姐合照、下榻飯店到其私人行程逛夜市、賣場等，都成為熱議話題，加上11月13日T1台鋼獵鷹證實與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）接洽、T1台中太陽也透露已開價和合約爭取湯瑪斯（Isaiah Thomas）和史蒂芬森（Lance Stephenson）來台，多位NBA知名戰將接洽的消息，使T1聲量再度上升，共有2,932筆。

面對T1不斷向NBA球星招手，11月15日台灣另一職籃聯盟PLG執行長陳建州表態，PLG針對洋將薪資有月薪4萬美元上限，目前不會改變規則或開先例。陳建州此回應，加上同日PLG新北國王籃球隊宣布簽下前NBA馬刺隊奧帝（Austin Daye），讓PLG單日聲量上升到2,652筆超越T1，不過，隨後即無力下降，討論度依舊被T1強壓。

T1創下台灣籃壇單場售票、收視紀錄

霍華德開幕戰在11月19日登場，接連兩天共賣出15000張門票，創下台灣職籃單場最高售票紀錄。許多買不到票的球迷，選擇守在線上全程觀看，包含有線電視轉播及網路轉播，T1官方YouTube頻道中英雙語超過30萬人同時收看。

電視轉播單位ELEVEN SPORTS公布收視率，有線電視收視1.51，其中25到49歲男性收視2.09，刷新ELEVEN SPORTS登台6年來新高，計算單場不重複收視人口則有75萬1000人，寫下台灣職籃收視新紀錄。

再掀職籃熱潮！本土球員表現也相當亮眼

知名律師黃沛聲在臉書發文，形容霍華德加盟T1造成的這場熱潮，讓台灣職業運動的商業生態「從荒漠進化成綠洲」，不僅能看到NBA球星的風采，更感染其他民眾看見台灣職籃比賽的精采。黃沛聲提到，霍華德首兩場賽事造成的效應相當可觀，呈現了T1這個「新創」交出的成績不俗，許多資金已經在評估這個可期的市場。

不過，台灣職籃的發展只能仰賴洋將嗎？黃沛聲則有不同的看法，相比T1開出300萬美金（約台幣9000萬）年薪給霍華德，目前效力PLG新竹街口攻城獅隊、有本土頂級薪資頭銜的高國豪，五年平均年薪700萬，作為台灣職籃新秀也有不俗的實力。因此他認為，只要球員有合理的薪資、能夠上場比賽被更多人關注，事實上本土球員的表現不比外籍球員遜色，甚至透過聘請頂級外籍球員、教練來台，讓整個台灣職籃環境成長，創造出的國際價值將無可限量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月22日至2022年11月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『T1、PLG』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。