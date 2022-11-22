「魔獸」霍華德（Dwight Howard）因為左膝不適將休兵兩周，讓球迷既震驚又失望。霍華德第2戰和隊友相撞傷到左膝，一些球迷在雲豹臉書留言，就算沒有發生意外，霍華德也被操得太累了，畢竟他將滿37歲，背靠背出賽40多分鐘實在吃不消。

本季NBA開打時，霍華德尚未找到新東家，他表示自己可以擔任指點後進的老前輩，或是在塞爾提克扮演類似比爾羅素（Bill Russell）的角色。比爾羅素是最擅長團隊合作的中鋒，他的名言包括「我在比賽的績效指標在於我能否讓隊友打得更好。」「每場比賽唯一重要的數據就是最終的比分。」

傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）曾說，羅素並非不會得分，他只是把得分任務交給隊友，這也是霍華德在生涯這個階段較適合的團隊打法。沒想到霍華德來T1兩場都變成全能型球員，被美媒形容打得像詹姆斯（LeBron James）一樣。球迷批評這是因為沒有打出好的團隊默契，才會讓霍華德攻防兩端一肩扛，甚至被持球包夾時也沒人救，球迷感嘆「1個打9個太累了」。

霍華德本人並沒有怪罪球隊和隊友，他在IG最新留言寫道：「我愛我的新隊友們，我愛球迷們！我愛這些比賽、我愛台灣！」同時貼出他與隊友、球迷的影像，半日獲得15萬個讚。