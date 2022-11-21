桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德連續兩戰拿下準大三元，不過比起首戰超人般的38分25籃板9助攻演出，第2戰反而是籃板數大減。雖然23分9籃板10助攻也是優異表現，但是比賽中可見到霍華德在防守與籃板方面的反應變慢，球迷在雲豹臉書表示「魔獸太辛苦了，請小心不要讓他受傷」。

「背靠背出賽」在NBA是大忌，不僅球員工會反彈，NBA高層也擔憂球星因為連日出賽疲勞，甚至輪休而降低比賽品質。以82場例行賽來說，每季將近20場是背靠背的比賽，近年降到15場以下。

霍華德NBA生涯平均出賽31.8分鐘，全盛期大約也是場均38分鐘，他2019-20球季轉為替補之後降到20分鐘以下。台灣T1聯盟雖然賽程較寬鬆，不過周六日連續出賽還是可以看出霍華德有點力不從心，幾個送上門的籃板球也從手中溜走，而且人在疲勞狀態下更容易受傷。

有球迷在雲豹臉書指出，球隊進攻搭配不順暢，導致霍華德在攻擊時消耗無謂的體力。身為內線球員，霍華德的專長是背框低位攻擊和掩護自家射手，結果他多次在高位和三分線外親自持球攻擊，特別是對手台中太陽頻頻發動包夾，霍華德被圍困又找不到接應的隊友，讓球迷看得心焦。不過這兩戰霍華德展現的控場能力也讓美媒刮目相看，揶揄湖人隊或許應該留下霍華德。