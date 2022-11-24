大陸內蒙古一名女子近日上班時，發現天空竟出現3顆太陽，讓她覺得非常新奇，畫面在網路上瘋傳，而當地氣象局解釋，這是一種光學現象，由於最近氣溫較低，天空出現較薄的透明雲層，而雲層裡飄浮六角形柱狀冰晶體，折射太陽光線，形成多顆太陽的畫面。

根據《澎湃新聞》報導，內蒙古呼倫貝爾根河市一名王姓女子日前上班途中，發現天空出現3顆太陽，位於中間的太陽較高，其餘的則分布在兩側，她將畫面拍下並分享至網路，引發討論，網友表示「后羿射日是真的」、「天有異相」，原PO提到，根河市冬天時常會出現類似景象，推測可能與地理位置、天氣寒冷有關。

根河市氣象局一名劉姓工作人員解釋，天空中出現3顆太陽即幻日，是一種光學現象，而且已連續出現好幾天，由於當地氣溫較低，高空中出現較薄的透明雲層，也就是所謂的「卷層雲」，而卷層雲中飄浮許多六角形柱狀冰晶體，有時會整齊的垂直排列。

劉姓工作人員接著說，當陽光照射到六角形冰晶體時，就會產生折射現象，使太陽兩側出現較大光斑，看起來像是3顆太陽。而幻日現象會持續多久，主要取決於雲層消散時間，假若雲層持續時間長，幻日現象就會持續好幾個小時。