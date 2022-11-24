距離1126九合一大選剩下不到48小時，投票日當天天氣也是大家最關心的重點，對此中央氣象局在24日傍晚也製作一張「大選周末天氣」圖卡，讓民眾秒懂全台各地天氣。
氣象局24日17:00發布了「大選周末天氣」圖卡，曝光未來3天(25日至27日)的天氣變化與走向。氣象局指出，周五夜間仍有一波雨勢，其中中部以北、東北部最為明顯，其他地區亦有降雨。
周六投票日當天，白天起雨勢會逐漸趨緩，不過北部、東半部地區仍有局部短暫雨，隨著水氣的減少，雨勢也會漸緩，到了週日全台都可望見到太陽露臉；氣溫方面，投票日都在21至29度不等，唯南部恐出現31度高溫。
透過圖卡也可以看到，26日投票日，彰化、雲林、嘉義、台南與高雄除山區有雨外，基本上都是多雲無雨的天氣；反之基隆為雨量最多地區，其次則為花東縱谷地區，再來則是雙北與宜蘭，呼籲以上地區民眾出門務必攜帶雨具。
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