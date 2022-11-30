大陸有民眾近日在路邊發現走失白狗，便將牠的模樣拍下PO網，沒隔多久就順利找到主人，網友一看到狗的照片秒懂，因為牠的長相太特殊，頭頂毛髮異常的長，而且還被主人染成螢光綠色，讓網友笑著說「想找不回來也很難」。

綜合陸媒報導，四川成都有網友日前在路邊發現一隻走失白狗，隨後將牠的照片PO在網路上，只見牠頭頂與尾巴都被染成螢光綠，看起來就像頭上長了一撮草，由於牠的長相太特別，意外在網路上掀起討論，主人看到訊息後，很快就現身相認。

付姓飼主表示，狗走失後她很傷心，甚至瘦了好幾公斤，幸好很快就找了回來，她養這一隻狗長達7年，愛犬在當地也小有名氣，走在路上很多人認識牠，在還未幫愛犬染色前，牠就曾被人抱走，人狗分離長達7天，所幸之後順利找了回來，飼主為了防止愛犬走丟，才決定幫毛小孩染成綠色，特徵明顯比較好找。

飼主進一步提到，地震發生時愛犬都提前提醒她，至少救了她兩次，他們就像是家人一樣，非常感謝民眾幫她找回愛犬。不少網友看到狗狗的照片後，都忍不住笑了出來，「我還以為牠頂了一窩草」、「被主人搞成這樣，難怪離家出走」，也有人提醒，若想幫毛孩染色必須使用寵物專用染劑，絕對不能用人類的染髮膏，會傷害到寵物的皮膚。