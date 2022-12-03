新北市動保處與台灣動物平權促進會合作舉辦「抵枷-抵家給牠一個真正的家」展覽。（動保處提供）

新北市動保處與台灣動物平權促進會合作舉辦「抵枷-抵家給牠一個真正的家」展覽，即日起在毛寶貝生命教育園區展覽體驗館隆重開展，展期至2023年1月15日。展覽內容包含稽查不當飼養案件紀實影像、動物之家動物及認養後黑狗有愛的幸福照等。

動保處表示，自去年與動物平權促進會合作，號召公民一起加入「守護鄰里家犬-改變籠鍊犬未來計畫」，呼籲飼主改變長期繫繩犬隻照護方式，提升動物權觀念，並期望每隻收容動物都能順利抵達屬於自己的家。

為向民眾宣導犬隻不可長期關籠，動保處在去年與台灣動物平權促進會招募289位志工、辦理9次線上及實體宣導課程，今年率領志工向46戶籠內犬飼主宣導正確飼養方式，為紀實所有教育宣導過程，特別將所有過程以展覽方式呈現，喚起民眾注意長期不見日光的籠鍊犬，當觀看這些攝影作品時，也對這些生命有更多正面的理解與關注，了解飼主一舉一動都會影響動物一生。

此次展覽也結合流浪犬隻高比例黑狗特性，特別於展場另規畫黑狗展示區，介紹板橋動物之家待認養黑狗資訊，以及分享已認養黑狗找到家後的幸福姿態。黑狗「可羅」飼主洪小姐表示，她對黑狗情有獨鍾，認養後也讓自己的人生更多采多姿。民眾若有興趣多了解黑狗，可以掃瞄照片上QRCORD，或請工作人員協助現場與狗狗互動，讓牠們順利抵家！

動保處去年起與台灣動物平權促進會合作號召公民守護鄰里家犬，進行住家周遭籠內犬飼養情形調查，由於在臺灣各地長期存在籠鏈飼養犬方式，台灣動物平權促進會執行長林憶珊表示，動物保護觀念不應僅限於讓動物免於受傷或虐待，希望透過這次展出讓更多人關心籠鍊犬的不當飼養狀況，向飼主宣導正確養狗方式，適時提供充分戶外活動時間。

新北市動保處表示，新北市長期推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，期望能夠提升飼主正確飼養觀念。本次展覽透過寫實影像紀錄，讓大眾瞭解到不當飼養，將如何造成動物無法抹滅生理或心理創傷，唯有正確的飼養並付出愛心，才能提升動物福祉，落實新北市友善動物城市。