第34屆台北國際建築建材暨產品展開展第一天即吸引許多民眾前往選購油漆，打算過年前為自己的家換裝，因台灣地震多，業者也推出防裂的油漆。（鄧博仁攝）

第34屆台北國際建築建材暨產品展開展第一天即吸引許多民眾前往選購不織布，打算過年前為自己的家換裝，業者推出環保抑菌壁布。（鄧博仁攝）

第34屆台北國際建築建材暨產品展開展第一天即吸引許多民眾前往選購不織布，打算過年前為自己的家換裝，業者推出環保抑菌壁布。（鄧博仁攝）

「第34屆台北國際建築建材暨產品展」12月8至11日於南港展覽館盛大登場！隨著台灣逐漸高齡化社會，「衛浴廚具區」推出更貼心的坐著洗澡椅。（鄧博仁攝）

「第34屆台北國際建築建材暨產品展」12月8至11日於南港展覽館盛大登場！許多民眾前往選購鋁門窗。（鄧博仁攝）

「第34屆台北國際建築建材暨產品展」12月8至11日於南港展覽館盛大登場！友達光電與BenQ通出家用太陽能板。（鄧博仁攝）

「第34屆台北國際建築建材暨產品展」12月8至11日於南港展覽館盛大登場！友達光電與BenQ通出家用太陽能板。（鄧博仁攝）

第34屆台北國際建築建材暨產品展開展第一天即吸引許多民眾前往選購，為自己的家換裝。（鄧博仁攝）

年度最大規模「第34屆台北國際建築建材暨產品展」12月8至11日於南港展覽館盛大登場！今年，計有近500多家廠商參與、使用逾2300個國際標準攤位；更有來自美國、日本、中國、西班牙、泰國、印尼、索馬利蘭、史瓦帝尼等8個國家參與展出，盛況空前！因隨著過年即將到來，開展第一天即吸引許多民眾前往選購，為自己的家換裝。

本屆展覽特別規劃「整體衛浴＆同層排水」主題區，讓國人了解這項工法的特色與效益。此項工法不僅可解決國內最常見的漏水糾紛，更可有效降低病媒傳播的風險；另外，建築與生活密不可分，居住安全更是首要考量！建材展於4樓展場內設立「建築法規諮詢站」，安排專業建築師為民眾解答危老都更相關法規等疑難雜症，觀眾對繁瑣的法規字條有專人解答，不再頭昏眼花；尤其今年的論壇主題──「立基建築 擘劃永續」，跟上國際「淨零排放」的共識，期盼與全體國人共同攜手，對抗棘手的環境變遷，共創永續美好生活！ 今年展會計有九大專區，分別為「門窗及五金建材區」、「綠建築綠建材區」、「智慧建築區」、「綜合建材區」、「家具家飾區」、「衛浴廚具區」、「照明燈飾區」、「地壁材及裝飾建材區」及「海外展區」，展出內容豐富多元，是國內規模最大、最具專業水準的國際建材展覽。