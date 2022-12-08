年度最大規模「第34屆台北國際建築建材暨產品展」12月8至11日於南港展覽館盛大登場！今年，計有近500多家廠商參與、使用逾2300個國際標準攤位；更有來自美國、日本、中國、西班牙、泰國、印尼、索馬利蘭、史瓦帝尼等8個國家參與展出，盛況空前！因隨著過年即將到來，開展第一天即吸引許多民眾前往選購，為自己的家換裝。
本屆展覽特別規劃「整體衛浴＆同層排水」主題區，讓國人了解這項工法的特色與效益。此項工法不僅可解決國內最常見的漏水糾紛，更可有效降低病媒傳播的風險；另外，建築與生活密不可分，居住安全更是首要考量！建材展於4樓展場內設立「建築法規諮詢站」，安排專業建築師為民眾解答危老都更相關法規等疑難雜症，觀眾對繁瑣的法規字條有專人解答，不再頭昏眼花；尤其今年的論壇主題──「立基建築 擘劃永續」，跟上國際「淨零排放」的共識，期盼與全體國人共同攜手，對抗棘手的環境變遷，共創永續美好生活！ 今年展會計有九大專區，分別為「門窗及五金建材區」、「綠建築綠建材區」、「智慧建築區」、「綜合建材區」、「家具家飾區」、「衛浴廚具區」、「照明燈飾區」、「地壁材及裝飾建材區」及「海外展區」，展出內容豐富多元，是國內規模最大、最具專業水準的國際建材展覽。
#台北國際建築建材暨產品展 #參與 #展覽 #衛浴 #工法
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。