11月22日起至25日連續4天，預估中南部發生豪大雨，台中市警察局交通警察大隊指出，雨天駕車可能因路面積水，降低輪胎摩擦力而發生打滑現象，另強風可能讓水上行駛的汽機車失去部分牽引力，偏離行駛車道，呼籲用路人雨天應放慢速度。

警方呼籲，在強降雨下道路易於短時間內積水，除駕駛視線不良外，行車亦容易發生水漂現象，開車上路前先確認「雨刷、煞車、燈光」3系統是否正常運作，以確保雨天行車安全。

檢查輪胎「磨耗指示點」，若無法確切判斷是否為磨耗指示點的位置，可以從輪胎胎面邊緣找尋三角形或是箭頭的符號，直線水平對應的胎溝處即是磨耗指示點。若發現磨耗指示點已經磨平時，則應立即更換輪胎。

警方表示，雨天易有「水漂現象」，因車速過快導致路面積水來不及順著胎紋排開，使得車輪頓時失去抓地力而滑出路外，如遇「水漂現象」只要放開油門不急踩煞車，緊握方向盤保持讓車輛穩定減速到恢復控制。

警方呼籲，雨天行車時，道路環境會因雨勢變得路面濕滑、駕駛視野不佳、前方標誌標線難以辨識等而影響行車安全，各位駕駛朋友們務必要減速慢行，尤其機車族遇標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，這時候應緊握把手慢速通過，以免行車不穩發生自摔等事故。