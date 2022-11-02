近期受颱風影響，北台灣遭豪雨襲擊，北市統計，10月發生了10起死亡交通事故，與前3年同期相比，有異常增加情形，北市警交通大隊分析可能與豪雨造成視線不佳有關，提醒用路人注意。

北市今年1至10月共發生50件死亡交通事故、死亡50人，較去年同期減少8件、死亡減少8人；但10月死亡10人，與前3年同期的4人、7人、6人相比，卻有增加的情形。

警方分析這些事故的特性，發現肇事地點在路口的共有6件，肇事時段在晨昏或夜間者計有7件，死亡車種以機車7人最多，其中18至25歲年輕騎士計3人，均為大學生。死亡年齡層以65歲以上高齡長者4人最多，其中高齡機車騎士及高齡行人各2人。

警方表示，入秋之後晝短夜長，晨昏時段天色光線不佳，再加上受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，極易引發強風豪雨。依據中央氣象局資料，北市10月份下雨日數為22天、總和雨量為405.5mm，均較前3年同期明顯增多。

交通大隊提醒用路人，雨天駕車應開啟頭燈，除增加照明外，亦可提高自身曝光度，提醒其他用路人注意，同時應減速慢行，勿高速衝過積水區，避免水飄效應造成失控打滑。

行人易受雨具遮蔽視線，又有雨聲干擾降低對行經車輛的警覺性，提醒行人應在人行道或行人穿越道通行，切勿違規穿越道路。汽、機車駕駛通過路口時應放慢速度，確實注意查看有無行人穿越，並禮讓行人優先通過。