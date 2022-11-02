奈格颱風與東北季風共伴效應減弱，但氣象專家吳德榮表示，今天東北部仍有劇烈降雨機率，明日至周六受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢， 氣溫明天略升，周五、六冷空氣南下，氣溫下降，北台灣微冷，中南部早晚涼冷，最低溫降至16度。

氣象局今早發布基隆、台北、新北、宜蘭大雨特報，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率；由於連日降雨，山區要注意坍方及落石。

氣象局早上發布基隆、台北、新北、宜蘭大雨特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日迎風面大台北及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有劇烈降雨的機率，中南部天氣好轉；氣溫方面，北台灣偏涼19至25度，中南部白天舒適微熱、早晚涼，約19至31度、東部19至29度，沿海地區注意強陣風。

吳德榮表示，明日至周六（3至5日）受東北季風影響，台灣附近水氣仍多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢；中南部大多為多雲時晴的天氣、偶有局部短暫雨的機率。明日氣溫略升，周五、六冷空氣南下、氣溫降，北台灣偏涼微冷，中南部早晚涼冷；平地最低溫可降至16度左右。周日至下周二（6至8日）冷空氣減弱、氣溫漸升，水氣也漸減，僅東北部有局部雨，其他地區為多雲時晴。