由於東北風減弱，明（3）日氣溫明顯回升，不過東北角仍有局部陣雨。氣象主播戴立綱提醒，周休假期溫度再度下降，周六（5日）只有18度左右，往北往東有雨、海邊風浪變大，中南部日夜溫差大記得保暖。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局表示，明天台灣附近水氣稍多，大台北及東半部地區有短暫雨，東北部地區有局部豪雨，基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，南方雲系北移影響，西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

氣象局說明明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，氣溫回升，各地低溫約21至23度，白天高溫苗栗以北及宜花25到28度，其他地區29到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差稍大。另外今晚至明日雲林以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局說明，周五（4日）東北季風增強，周六、下周日中部以北及東北部天氣稍轉涼，降雨有增多趨勢，大台北及東半部地區有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

下周一至下周三（7日至9日）東北季風減弱，中部以北及東北部氣溫回升，水氣減少，剩下東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；10日至12日基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。