由於東北季風增強，明（4）日溫度下降、水氣稍增多，迎風面的桃園以北、東半部地區有短暫雨。氣象主播戴立綱提醒，明晚開始溫度驟降，周六（5日）東北風最有感，低溫約來到18度，之後東北季風開始減弱。

氣象局表示，明天桃園以北、東半部地區雲量偏多，有短暫雨，其他地區大多為多雲，仍可見陽光，不過受南方雲系影響，偶爾也有零星降雨的機會，且以山區機率較高一些。隨著風力增強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風。

溫度方面，北台灣白天高溫下降到22至24度，中南部及花東為26至29度，而夜晚低溫各地大多為19至21度，北台灣整日氣溫變化不大，為濕涼陰雨的天氣，中南部早晚涼、白天舒適溫暖，日夜溫差較大。

氣象局分析明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

周六各地氣溫下降，中部以北、東北部較明顯，北部、宜花白天高溫僅21至23度，中南部及台東為25至27度，各地低溫為18至20度，局部溫度更低，下周日（6日）各地稍回溫；降雨有增多趨勢，桃園以北及東半部地區有短暫雨，其他地區大多為多雲偶有零星雨的天氣。

下周一至下周四（7日至10日）東北季風減弱，氣溫回升、水氣稍減少，北部、宜花高溫逐漸回到26、27度，其他地區來到30度左右，東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為晴到多雲；11日至13日基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。