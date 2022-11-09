台7線65K至85.5K明池路段，今可完成碎石級配路面施工滾壓。（公路總局四工處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受尼莎颱風及東北季風共伴效應豪雨影響，造成宜蘭縣台7線明池到百韜橋路段，多處路基流失長達330公尺及邊坡坍方；加上30日奈格颱風，又釀大規模坍滑等災情。經公路總局第四區養護工程處獨立山工務段迅速調派大量機具及人員搶通便道，明（10日）起65K至85.5K明池路段，每日開放上午、下午2個時段通行。

因10月16日尼莎颱風雨炸宜蘭縣，導致台7線65K至85.5K處、明池到百韜橋路段，及沿線74.7K、81.6K、83K、84.1K等路段路基流失長達330公尺，且多處邊坡坍方；加上30日奈格颱風，台7線81K＋200路基流失長約50公尺、81K下邊坡大規模坍滑約180公尺、路面縱向裂縫長度約100公尺等多處災情。

連日降雨造成明池路段不斷擴災、多處邊坡處不穩定狀態，經四工處獨立山工務段積極搶修，今可完成碎石級配路面施工滾壓，後續邊坡及道路將視天氣許可，繼續執行鋪設瀝青混凝土鋪面、相關修復工程。

四工處表示，考量山區雨勢影響及易起濃霧視線不佳，第一階段道路管制開放，以運補民生物資及搶修公務需求等車輛通行，明（10日）起每日開放2時段，為上午07時30分至08時30分、下午3時至4時，如有有緊急或民生特殊需求，將協調加開放行時段；後續再視工程及邊坡抗災能力恢復情況，逐步解除相關管制措施。