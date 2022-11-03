民進黨基隆市長候選人蔡適應（圖左2）3日上午與立委賴品妤（圖左1）、交通部長王國材會勘災區。（蔡適應競總提供／張志康基隆傳真）

由於國道1號南下汐止路段邊坡坍塌，高公局緊急封閉南下五堵到汐止路段搶修，導致基隆市區及替代道路大塞車，讓通勤族叫苦連天。各黨派的基隆市長候選人紛紛針對3日上午的通勤交通亂象，表達他們的想法。

現任立法委員身分的民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，他2日晚間10時許還在跟交通部長王國材通電話，希望讓後續工程處理能加速推動，同時也聯繫基隆及新北市政府出動警力疏導替代路線交通；並與公路總局協調公路客運、國道客運班次的路線的重新變更。

蔡適應同時也緊急聯絡台鐵局協調加開班次，以利3日早上的通勤。另外，他也與基隆港務分公司總經理高傳凱聯繫，協調基隆地區的貨櫃場及海關，將貨櫃車收貨的時間重新調整到離峰時間，這樣尖峰時間就會減少貨櫃車班次進出，讓交通秩序可以更好。

國民黨基隆市長候選人謝國樑則表示，這次的國道邊坡坍方，影響到相當很多基隆民眾通勤的時間，造成大家上班遲到。他認為這次坍方可能因為高速公路邊坡缺乏定期檢測，對於邊坡防護沒有具體落實，甚至沒有人在執行這些工作，以至於這些邊坡發生坍方，這些需要我們來檢視，跟要瞭解相關的責任歸屬。

基隆市長候選人陳薇仲認為，除了調度加開台鐵班次來替代國道客運外，各區至台鐵車站的公共接駁也應該同步強化，否則民眾還是很難利用軌道運輸來替代國道運輸。她認為，R路線公車問題應該要立即改善。3日上午的塞車問題也凸顯基隆許多主要道路的道路設計問題，必須即刻檢討。

無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，他一早深切感受塞車之苦，並再度提出他的「交通大補帖」政策，紓解壅塞並改善大眾運輸效率。他認為，要紓緩塞車痛苦，就必須加強大眾運輸效率，才能最務實解決基隆交通與通勤的窘境。