國民黨副主席郝龍斌9日來到基隆為國民黨基隆市長候選人謝國樑輔選，他痛批民進黨8日提出的北北基桃1200首都月票政策，根本就是典型的政策買票，並譏民進黨政府為何早不做？

郝龍斌指出，8日民進黨北北基隆市長候選人共同召開記者會推出的「1200首都月票方案」，是標準的政策買票，且沒有完整的政策規畫。他認為這正是民進黨政府「有政府不做事」，到了選舉就用「政策買票」的最佳實證。

郝龍斌表示，目前雙北市已有1280方案，台北市及新北市各出了新台幣10億元左右補助業者。若民進黨真的有意推1200方案，那麼若4個候選人有1位沒當選，這個方案還會持續推動嗎？

郝龍斌進一步補充，該方案包括了高鐵、台鐵、機捷、高速公路，但在拋出這個議題時，曾與業者溝通過補助的相關方案嗎？他指出，票證的整合是很艱鉅的工作，若無法與業者就補助方案取得共識，則這樣的政策便很難實行。

郝龍斌批，民進黨執政這麼多年了，若有這樣的想法，為什麼早不提出？卻要等到選情告急，才想著用政策買票。他說，既然行政院長蘇貞昌承諾將由中央政府補助35億元，現在已有1280月票的台北市、新北市，為何不馬上納入補助？選後不管民進黨候選人當選與否，中央政府也應遵守承諾補助縣市。

郝龍斌最後強調，若民進黨政府真的覺得透過這個方案，能夠節能減碳、促使民眾多使用大眾運輸工具，則應該將這個政策推行全國，其次則是選後不論結果如何，中央政府都應該信守承諾。