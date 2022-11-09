基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，曾多次與蔡適應陣營聯絡，但最終卻是「不讀不回」，只好以雙掛號將承諾書寄至蔡競總。（張志康攝）

基隆市長候選人陳薇仲表示，她秉著守護海洋的初心一直走到今天，更相信愛護海的基隆人，能夠選擇真正捍衛基隆港與基隆海洋的市長，讓基隆與海、港永續共好。（張志康攝）

無黨籍基隆市長候選人黃希賢承諾若有機會當上基隆市長，絕對力主推動地熱發電方案，極力反對並阻止造成生態浩劫的填海造陸方案。（張志康攝）

發起「基隆護海公投」的守護外木山行動小組9日召開記者會，表示日前拜會5位基隆市長候選人，說明四接對基隆港市的影響外，並邀請候選人簽下承諾書，若當選後，將拒絕台電四接在基隆海岸及海域域以「填海造地」方式開發。僅有民進黨基隆市長候選人蔡適應對此不予回應。守護外木山行動小組譏：沒想到這個「必考題」竟然還有人「缺考」。

護海公投領銜提案人、基隆市議員王醒之表示，四接對基隆港市的嚴重影響目前仍未仔細評估，且民意更呈現高度疑慮，但「基隆護海公投」從6月17日送件進入市府後宛如石沉大海。另外，本應於10月份召開的第五次環評專案小組會議，台電竟然又主動申請「展延」至年底；這個「雙拖延」策略已經是「政治陽謀」，意欲拖過九合一大選逃避基隆市民的選票檢驗。

為此，守護外木山行動小組喊出「不給公投票、直接投選票」的口號，呼籲基隆人以此議題檢驗所有市長候選人！王醒之指出，日前在送交承諾書的過程中，僅有民進黨基隆市長候選人蔡適應一直難以聯絡，行動小組只好交由競選總部人員代收，聯繫過程中訊息從「已讀不回」到後來「不讀不回」，守護外木山行動小組只好另以雙掛號將承諾書寄達蔡適應競選總部。

王醒之說，目前基隆市長的選舉藍綠間仍呈現五五波的拉鋸，勝負的關鍵就在「協和四接在港嘴」與「基隆捷運到八堵」這兩個政策爭議。其中，協和電廠更新案夾帶的四接填海造地工程對於基隆港、市的影響將會是巨大、久遠且不可逆的，這是每一個競逐基隆市長的候選人無法跳過的 「必考題」，但沒想到還是有人「缺考」。

王醒之表示，行動小組除公布各市長候選人的承諾書，做為市民的「投票指南」外，也將於九合一大選前，以兩輛宣傳車輪播向全基隆市放送，讓更多愛護護海的基隆市民，能夠選出真正捍衛基隆港與基隆海洋的市長，讓基隆市與海、港永續共好。