九合一大選進入倒數，同時此次還附帶有18歲公民權複決。對此國民黨基隆市長候選人謝國樑今（14）日在臉書發文呼籲投下支持票，他表示，自己一直與青年朋友站在一起，也提到，今年3月基隆市議會在跨黨派議員合作修改「基隆市公民投票自治條例」，將地方公投年齡下修至18歲，當時自己就與公民團體一同到議場關心，對於當時法案順利修正感到非常高興。

而在今年8月初，謝國樑也領先全基隆市候選人，掛出基隆市第一面以18歲公民權為主軸的戶外看板，甚至打出「謝國樑一票，年輕人一票」的口號，呼籲民眾在18歲公民權的複決案，投下同意票，支持青年朋友。同時9月時受到台灣青年民主協會的邀請，一同以掃市場的方式與民眾推廣18歲公民權的議題；10月份也與國民黨青年團合體，在二信循環站進行街頭宣講，「一直以來國樑都與青年朋友站在一起」。

因此謝國樑指出：

一、權利義務要對等：謝國樑指出，在台灣年滿18歲必須負完全刑責、可以結婚，甚至必須服兵役及納稅，唯獨投票要等到20歲，因此他認為，青年的權利跟義務必須對等，18、19歲的公民也應該享有一樣的選舉、罷免、創制、複決等權利。

二、符合普世價值跟上世界潮流：謝國樑提到，鄰近的日韓兩國，都在這幾年將投票年齡下修至18歲，讓18歲的人民享有完整的公民權，這不但是國際上的趨勢，更可以說是一種普世價值了。

最後謝國樑再次喊話，表示再過十幾天就是投票日，大家一定要出門投票，除了支持他，18歲公民權的複決案也務必要投下同意票，「讓基隆一代接一代，一起打造這座城市更美好的未來」。