民進黨高雄市長候選人陳其邁勤走基層，一早到大社果菜市場拜票，獲得選民熱情回應，高喊「凍選」。(林雅惠攝)

民進黨高雄市長候選人陳其邁勤走基層，一早到大社果菜市場拜票，獲得選民熱情回應，高喊「凍選」。(林雅惠攝)

民進黨高雄市長候選人陳其邁勤走基層，一早到大社果菜市場拜票，獲得選民熱情回應，經營水果攤的阿嬤當場贈送陳一棵鳳梨，祝福陳其邁高票「凍選」。(林雅惠攝)

九合一選舉進入倒數，高雄市長藍綠候選人把握時間全力衝刺，對於藍營柯志恩今天下午將邀請前高雄市長韓國瑜助選，綠營陳其邁選擇勤走基層，一早到大社果菜市場拜票，陳其邁說，高雄市經歷了4次的選舉，市民喜歡的是一個實實在在，實在做事的人，他也希望藉由2年拚4年，盼市民再給他們拚4年的機會。

陳其邁今天一早8點行程安排到大社果菜市場拜票，針對媒體詢問前高雄市長韓國瑜今天下午將現身國民黨高雄市長候選人柯志恩於橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉辦的大型造勢，首度為柯志恩站台助選的看法。

陳其邁表示，他們一步一腳印，希望盡量把握時間，能夠跟選民握到手，和選民打招呼來獲得選民的支持，此外，他也謙虛的傾聽民意，而在這過程中也會有很多指教，但這個過程很重要，因為人民才是真正的頭家。

陳其邁說，由於民主政治，從2018年到現在，高雄就經歷了4次選舉，市民喜歡的是一個實實在在，實在做事的人，他也希望藉由2年拚4年，期盼市民再給他們拚4年的機會。

對於前立法院長王金平昨天到岡山替競選連任的高市副議長陸淑美站台，爆料說，日前和綠營的立法院長游錫堃及前院長蘇嘉全餐敘，連反對黨也讚賞柯志恩是優秀人選，對此，陳其邁說，他還是希望能夠掌握時間，獲得選民的支持，他們就謙虛去努力，希望市民再給他機會。