台東縣長候選人饒慶鈴把握倒數黃金周，20日與競選團隊到延平、卑南鄉拜票，車隊一早整裝出發，沿途經過台九線道路，不少店家與支持鄉親紛紛給饒慶鈴一個大大的勝利V手勢，饒慶鈴也揮手致意比出2號，向鄉親懇託。

饒慶鈴細數這4年來，與縣府團隊在延平鄉，媒合電商開發鳳梨加工產品降低疫情衝擊；與公所攜手推動地熱產業，重現紅葉溫泉；投入4千萬興建延平多元照顧服務中心；另外在卑南鄉首次推出「東部唯一」國際級聲光藝術節-台東光祭。

饒慶鈴表示，很重視知本聯外交通，也將開闢有4線車道的龍馬大道；兌現承諾將杉原灣還給鄉親，並開放夏天免費使用，連續2年舉辦東浪嘉年華，今年辦理藍海生活節；完成富山保育區17家商家，全數汙水接管；協助辦理卑南鄉在朝安生命紀念園區增9千個塔位等建設。

饒慶鈴指出，這些年走過台東每一塊土地，感謝鄉親的支持就是最溫暖堅定的力量，接下來她還要繼續為台東鄉親拚好日子，拜託26日縣長支持2號饒慶鈴、市長支持2號陳銘風，讓縣市團結，讓台東大步向前走。