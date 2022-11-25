把握選前之夜，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴徒步拜票。（饒慶鈴競選總部提供／蔡旻妤台東傳真）

這次縣長選舉，劉櫂豪特地將競選總部設在台東縣政府前方的大同路上，宣示「前進縣政府」。（劉櫂豪競選總部提供／蔡旻妤台東傳真）

把握選前之夜，藍綠營台東縣長候選人饒慶鈴及劉櫂豪今晚皆以徒步遊行方式向選民懇託拜票，呼籲民眾26日一定要去投票。由於雙方陣營都選擇在台東市區徒步行走，恐狹路相逢，為此台東縣警察局表示已做好準備，同時籲請民眾及支持者保持理性。

今晚選前之夜，饒慶鈴、劉櫂豪不約而同選擇徒步掃街近距離親近選民，在同樣時間點集合出發，走在必然相會的台東市中心街道上，相互較勁人氣與聲勢，互別苗頭。

這次縣長選舉，劉櫂豪特地將競選總部設在台東縣政府前方的大同路上，而選前之夜劉櫂豪也規畫6點集結支持者， 徒步前往縣政府方向市區大掃街，宣示「前進縣政府」，並呼籲選民26日出門投票，一起改變台東、翻轉台東。

饒慶鈴說，這4年來，她走遍台東每個角落，而一步一腳印踏實的做事，是她為民服務的初心，因此，把握選前最後機會，她與台東市長候選人陳銘風一同在市區步行掃街，面對面爭取選民認同。

饒慶鈴競選總部表示，把握選前的黃金選戰夜，今晚6點30分從四維路饒競總出發，請大家一起走出來，用行動支持饒慶鈴，共同綻放台東藍。

據了解，藍綠陣營都未邀請黨內大咖助陣造勢，雙方指出，選前最大咖就是台東選民，從遊行規模便能一窺選情。