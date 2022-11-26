饒慶鈴競選總部。（莊哲權攝）
饒慶鈴競選總部。（莊哲權攝）

國民黨台東縣長侯選人饒慶鈴得票破5萬票遙遙領先，現場放鞭炮慶祝，目前已領先對手劉櫂豪近2萬票。饒慶鈴表示將於傍晚6點30分到競選總部謝票 。

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