鄭運鵬宣布接下來7場晚會造勢，其中蔡英文總統就有3場會到場。(蔡依珍攝)

鄭運鵬宣布接下來7場晚會造勢，其中蔡英文總統就有3場會到場。(蔡依珍攝)

鄭運鵬宣布接下來7場晚會造勢，其中蔡英文總統就有3場會到場。(蔡依珍攝)

九合一選舉倒數6天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今和黨籍市議員候選人攜手宣布最後黃金周7場晚會造勢，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都將輪番站台，其中蔡英文今晚、周四和周五都會到場助陣，鄭運鵬說，過去市長鄭文燦是1人當3人用、1天當3天用，自己則要3步併作1步跑，打造桃園下個黃金8年。

鄭運鵬今發布從參選首日至今，走遍桃園各行區的選前催票影片「桃園有我在，請放心」競選廣告，他說自己是民進黨最後一位提名的直轄市長候選人，選舉時間不到110天，因此每個腳步、步驟都要比別人快，從確定參選至今已跑了1100多場活動，不只是「燒聲」、也瘦了6公斤，笑說買皮鞋1次都得買3雙才夠用。

鄭運鵬也呼應競選影片說，自己每次進場、上台都要用跑的，不是個性比較急，而是他的腳步必須比別人快，過去市長鄭文燦最為人津津樂道的，除了桃園市政8年大進步，還有1人當3人用、1天當3天用，未來8年自己要做得比鄭文燦過去更進步、更加速，因此更要3步併作1步跑，讓建設更大如台積電落腳桃園、捷運三條線，照顧更細如罕見家庭、單身單親產婦孕婦等，大小都兼顧，打造下個黃金8年。

鄭運鵬說，接下來的日子要跟「好鵬友」們一起拚、一起衝、一起當選，宣布7場次的勝選晚會，包括今晚6點半在中壢家樂福中原店旁空地舉辦的「黃金勝選之夜」，中央、地方集體總動員，由蔡英文、賴清德、鄭文燦、以及基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁出席，陣容最完整，接著有禮拜一平鎮勝選晚會有賴清德、禮拜二內壢文化公園有鄭文燦、禮拜三楊梅埔心公園天幕廣場有蘇貞昌、禮拜四八德三員工有蔡英文，選前之夜在北桃園競總、南桃園中壢中正公園連辦2場，蔡英文也將出席北桃場。

鄭運鵬強調，選戰倒數階段，除了延續五星執政的系列演講之外，白天從早上到下午都會有車隊掃街跟徒步市場拜訪，不分北桃、南桃，也不分哪一個行政區，都是跨行政區，攜手議員夥伴讓市民朋友全面看見，萬箭齊發。

桃園市議員余信憲、黃家齊、林志強、蔡永芳、陳治文、林志強、市議員候選人李柏瑟、黃瓊慧、李宗豪、許清順、張肇良、邱志成今天都來現場，誓言一同邁向勝選。