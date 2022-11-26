民進黨重要縣市全滅！ 蔡英文晚間9時10分發表最新談話 20:522022/11/26 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一選舉結束，民進黨只贏得南部四縣市以及澎湖縣，北北基桃竹全滅。民進黨新聞部表示，今（26）日晚間9時10分於黨中央會議室，由黨主席蔡英文召開「2022年地方選舉結果」記者會。 民進黨閹割台灣人「這權利」 林環牆氣炸：愚弄人民 蔡英文到秀朗國小投票 30公尺外發表 2分鐘談話「沒受訪」 票開一半...民進黨輸到脫褲 四叉貓臉書被留言狂酸：最佳冥燈代言 #民進黨 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中淚批對手抹黑 抹殺防疫成果 04:102022/11/26 政治要聞 小英催票號召辣台派 鄭麗文：年輕選民已出走 04:102022/11/26 政治要聞 綠營大敗 趙少康點名蔡、蘇請辭：留下最後一條遮羞布 19:372022/11/26 政治 九合一選舉民進黨大敗 政治學者：蔡英文完全信用破產 19:582022/11/26 政治 民粹小英 地方選舉搞分化 04:102022/11/26 時論廣場 張善政：打造亞洲科技新都 鄭運鵬：接棒就不怕負責任 04:102022/11/26 政治要聞 時論廣場》重挫的民進黨 2024恐更激進（呂志翔） 19:282022/11/26 時論廣場 緊盯九合一開票 林濁水嚇壞喊出這1字 18:332022/11/26 政治 民進黨選得不盡理想 陳其邁認：要檢討 20:452022/11/26 政治 劉櫂豪一早完成投票 期待台東有好的未來 10:552022/11/26 政治 基隆兩強火併 總統牌對決到最後一刻 04:102022/11/26 政治要聞 九合一決戰今晚揭曉 結果攸關2024誰出線爭大位 04:102022/11/26 政治要聞 高虹安擊敗沈慧虹 他拿林智堅1句「名言」酸爆民進黨 20:442022/11/26 政治 時論廣場》反中牌用盡的後果（王欽） 19:282022/11/26 時論廣場 這些人覺醒了！台灣阿南德：痛懲綠營「惡搞執政」 20:172022/11/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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