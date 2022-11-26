九合一選舉結束，民進黨只贏得南部四縣市以及澎湖縣，北北基桃竹全滅。民進黨新聞部表示，今（26）日晚間9時10分於黨中央會議室，由黨主席蔡英文召開「2022年地方選舉結果」記者會。

民進黨閹割台灣人「這權利」 林環牆氣炸：愚弄人民
蔡英文到秀朗國小投票 30公尺外發表 2分鐘談話「沒受訪」
票開一半...民進黨輸到脫褲 四叉貓臉書被留言狂酸：最佳冥燈代言
#民進黨 #蔡英文