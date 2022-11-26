昨（25）日晚間民進黨台北市長候選人陳時中於競選總部前的北平東路舉行選前之夜，當時總統蔡英文更表示「明天就是決定未來的關鍵時刻」，而今日則是九合一選舉的投票日。對此，前立委林濁水就在臉書上指出，「總統這麼說，那就是開票會有什麼天翻與地覆了？」引發討論。

蔡英文昨日在陳時中的選前之夜造勢活動中說強調，「明天就是決定未來的關鍵時刻」，蔡英文坦言，台灣是年輕民主的國家，民主還在茁壯，但還沒有很穩固，而這次選舉其他政黨在有許多縣市的候選人曾有貪污、暴力前科，蔡英文直呼，他們要執政不是為了照顧鄉親，而是為了自己的利益，因此「我們要為台灣挺身而出，這些才能打破」。

而今日則是九合一選舉的投票，林濁水就在臉書上表示，「今天是關鍵的一刻，總統這麼說，那就是開票後一定會有什麼天翻與地覆了？」對此，許多網友看完後更是紛紛留言表示，「沒錯，今天是關鍵的一刻，如果民進黨輸了，代表後年民進黨就會大勝，反之，後年就會換黨執政，各位同志務必記取教訓」、「一切都是最好的安排」、「綠汁互噴大洗牌了...」、「準備跛腳，賴清德笑了」。