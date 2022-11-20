民進黨高雄市長候選人陳其邁勤走基層，一早到大社果菜市場拜票，獲得選民熱情回應，高喊「凍選」。(林雅惠攝)

民進黨高雄市長候選人陳其邁勤走基層，一早到大社果菜市場拜票，獲得選民熱情回應，經營水果攤的阿嬤當場贈送陳一棵鳳梨，祝福陳其邁高票「凍選」。(林雅惠攝)

九合一選舉進入倒數階段，爭取連任的高雄市長陳其邁選前黃金周行程滿檔，一早到高雄大社果菜市場拜票，受到攤販熱情高喊「凍選」！還有攤販送上鳳梨、菜頭加油，下午陳其邁到屏東為黨籍縣長候選人周春米站台，晚上再替彰化縣長候選人黃秀芳助講，陳其邁肯定周春米一定是好縣長，希望未來有機會強化高雄跟屏東的合作，讓高屏共好。

陳其邁上午在市議員候選人邱俊憲、張勝富、江瑞鴻等人陪同下，到大社果菜市場拜票，接著在第五選區（仁武、大社、鳥松、大樹區）展開車隊掃街，陳其邁挽起衣袖、脖子披上毛巾，一步一腳印在市場內與每位鄉親握手拜票。

拜票過程中「凍選」聲不斷，賣水果的攤販阿嬤贈送陳其邁一顆鳳梨、也有菜販獻上菜頭，祝陳其邁高票當選，不少鄉親爭相拍照留念。

陳其邁高舉攤商送上的整袋蕃薯，喊出「蕃薯毋驚落土爛！」完美詮釋了他這2年來一步一腳印，實在做事、堅毅不撓的精神。

果菜市場拜票結束後，陳其邁在立委林岱樺、市議員邱俊憲等人陪同下展開第五選區的車隊掃街。

對於國民黨候選人今日下午邀請前高雄市長韓國瑜站台助陣，陳其邁強調，「人民才是真正的頭家」，表示高雄市經歷了4次的選舉，市民喜歡的是一個實實在在，實在做事的人，他一步一腳印爭取選民支持，希望以2年拚4年的努力，獲得市民再給予拚4年的機會。

針對到屏東為周春米站台，拉抬聲勢，陳其邁說，屏東和高雄是隔壁親家，很多建設包括高屏第二快速道路護、捷運銜接、水資源保護，以及農業、產業合作都有非常緊密的合作關係，幫忙站台就是希望屏東能夠延續五星縣長潘孟安的施政，讓高屏能夠繼續強化合作，讓高屏共好。