民進黨陳秋蓉則是一早10點現身育英國小投票，好心情寫在臉上。（吳建輝攝）

彰化縣員林市長選舉被視為一級戰區，藍綠雙方市長候選人陣營你來我往，還「戰」到警察局、地檢署，26日投票日國民黨員林市長游振雄，一拐一拐的現身南平社區活動中心投票，他說昨天晚上拜票時跌倒，但無論如何都要出來投票；民進黨陳秋蓉則是一早10點現身育英國小投票，好心情寫在臉上。

游振雄說，說昨天晚上拜票時跌倒，但無論如何都要出來投票。（吳建輝攝）

游振雄表示，昨天在泉州寮聖后宮拜票的時候，下車時踩到塑膠袋不慎失足跌倒，造成膝蓋嚴重挫拉傷，但當時並沒有太多疼痛感，還是照樣跑行程，一直到晚上回家時才感到疼痛，今早原本預計8點30分要出門投票，但起床因為腳太痛了，無法下床行走，兒女擔心他趕緊載他到醫院檢查，在膝蓋抽了23ml積血，現在舒緩很多，但不管如何，說什麼也要出來投票。

陳秋蓉說，昨天睡得很好，心情相當輕鬆，相信員林市民的眼睛是雪亮的，也呼籲大家踴躍出來投票。（吳建輝攝）

而民進黨員林市長候選人陳秋蓉則一早10點就到育英國小投票，她說昨天睡得很好，心情相當輕鬆，相信員林市民的眼睛是雪亮的，也呼籲大家踴躍出來投票，未來若當選，將成為民進黨首位拿下員林市長寶座的候選人，絕對不會讓市民失望。

員林市長選舉打得火熱，今天上午彰化縣風和日麗，許多民眾在8點投票一開始，就赴各投開票所投票，民眾希望能在投完票後，趕赴工作或是忙其他事情，不少投票所一早就大排長龍。