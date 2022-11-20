年底選舉倒數，總統蔡英文期盼民眾11月26日再次挺身而出、堅定捍衛民主，給全世界正確訊息。前民進黨立委郭正亮認為，很可悲的是，地方選舉扯到兩岸議題，表示民進黨政府這兩年的政績是零，或者是負分。

郭正亮今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文還在講「投給民進黨，表示我們的自由民主沒變」，聽了快昏倒，這樣民進黨永遠執政算了，不用競爭了，抗中就保綠，保綠就是保台灣的自由民主，不就是她的邏輯嗎？ 民主不就是政黨輪替嗎？全世界都在談美國眾議院變天，結果只有她在談美國民主黨繼續控制參議院，真奇怪，這是什麼邏輯。

郭正亮接著指出，到這個時候還在打「抗中保台」，就表示這兩年幾乎沒有政績，如果政績好，就會大肆宣傳，怎麼還會有人講「抗中保台」。村長、鄉長選舉和「抗中保台」有什麼關係，這是九合一選舉，簡直是鬼扯一通。

郭正亮強調，很可悲，地方選舉扯到兩岸議題，表示民進黨政府這兩年的政績是零，或者是負分，或者是在轉移防疫對民進黨台北市長候選人陳時中的批評，甚或在轉移別人對新竹、桃園市政的批評，實在是令人失望。