九合一選舉藍營情勢看好，不少人聚焦討論綠營敗選後的局面。媒體人謝寒冰今(26日)在《週末大爆卦》節目強調，行政院長蘇貞昌應該不想辭，但他已經做了3年多，擋了多少人的路，一定很多人希望他下台，而且逼宮的壓力最後會大到黨主席蔡英文承受不住。今年是民進黨打得最混亂的一年，蔡英文當然承擔敗選責任，但蔡英文是一個無法忍受別人質疑的人，所以蔡英文的反撲也會非常厲害，民進黨內會上演大亂鬥。

「萬一大敗了呢？有好幾種說法，也有人說蔡英文不會辭，可是我自己個人認為，蔡英文應該是會辭！」謝寒冰表示，黨主席的部分，可是她應該會循上一次的模式，就是找一個像卓榮泰一樣的人出來做代理人，然後實際上還是蔡英文在操控這個黨，「可是問題是蘇貞昌會不會辭呢？」

謝寒冰說，蘇貞昌自己應該是不想辭，你看他的樣子就知道，他一點都不想辭，他還想繼續做。雖然有人說蘇貞昌支持度一直都很高，為什麼要辭？可是黨內應該很多人會要他辭。蘇貞昌應該是這20年來做得最久的閣揆了吧？已經做3年多了！

「在這種狀況下，一個70多歲的老先生，擋了多少人的路？也擋了多少派系的路？」謝寒冰指出，假設民進黨失敗，這次一定會有很多人希望他下台，而且逼宮的壓力最後會大到，蔡英文會承受不住。

謝寒冰強調，蔡英文為什麼跑這麼勤奮？因為理論上這次所有候選人都是她決定的，整個選戰的主軸也是她在制訂的，口號都是她在喊。大家有沒有注意到？今年是民進黨有史以來打得最亂的一年！以前民進黨打選戰是非常有節奏的，今年由蔡英文親自操盤之後，亂成一團，沒有人知道她們在幹什麼。桃園打得亂七八糟，新竹更是荒腔走板到一個不行，而且整個民進黨好像被網紅帶動、被網紅操縱。

「反而自己帶動議題、帶動選戰的能力完全喪失！」謝寒冰說，今年是民進黨打得最混亂的一年，所以誰要去承擔這個責任，當然是蔡英文。問題是蔡英文是一個無法忍受別人質疑的人，她是完全聽不下別人意見，非常自傲，非常自以為了不起，所以蔡英文的反撲也會非常厲害，所以民進黨內會大亂鬥，「很多人就不演了！」