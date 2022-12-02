民進黨在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭，被總統蔡英文慰留，不過要求內閣改組的聲音頻傳。根據《美麗島電子報》曝光的最新民調，居然有57.2%的民眾認為內閣要改組，而泛綠中竟也有49.5%認為內閣要改組。

針對《美麗島電子報》公布的「你認為行政院有沒有必要進行內閣改組？」最新民調，名嘴黃世聰1日在《關鍵時刻》節目中表示，有49.5%的泛綠民眾認為內閣要改組；而比較令人意外的是，民調中，民眾最不滿意的部長依序為內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、衛福部長薛瑞元。

黃世聰指出，民進黨裡頭，民眾最不滿意的部長也是徐國勇，高達26.3%。但是第二名就有點令人意外，陳耀祥居然有22.1%的民眾對他不滿意。也就是說，最近一段時間，包括「數位中介法」等等問題，打到了很多民進黨人心中的價值，言論自由是民進黨最主張的，當犯錯時，民進黨的相關黨員是有是非價值的。