民進黨在今年九合一大選慘敗，選前多次力挺陳時中的資深媒體人周玉蔻今（8）日表示，因為陳有犯錯，所以雖然落選，但她不會心疼，且總有一天會把他犯的錯講清楚，因為自己也有被害到。

周玉蔻今在廣播節目《新聞放鞭炮》專訪衛福部預防接種組ACIP召集人李秉穎。對於民進黨大敗，李秉穎認為這是對防疫的攻擊奏效，周玉蔻則說，選舉已經結束十幾天了，應該對防疫團隊進行系統性檢討，不能因為陳時中選輸，就抹煞掉防疫的努力。

周玉蔻提到，選輸沒有什麼，但真理與是非總要講清楚，她呼籲針對疫苗採購、擋BNT指控，防疫同仁此時更應要求陳時中說清楚、講明白，還歷史公道，否則台灣的防疫，就在一次選舉裡面「被打到趴」； 周建議，陳應該要成立一個辦公室，對於所有的問題，找科學數據與專家做說明。

另外，對於有網友替陳時中感到不值和心疼，周玉蔻在節目上回應，「你也應該替李（秉穎）醫師與蔻蔻姐感到不值與心疼吧？」更直言她認為陳時中有犯錯，對他沒有任何心疼，自己也一直很介意，總有一天會把陳犯的錯講清楚，「他害人，至少他害到我。」