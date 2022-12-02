國民黨蔣萬安當選台北市長後，留下的中山、北松山區立委缺額，將在明年1月補選。在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及蔣萬安勸進下，國民黨台北市議員王鴻薇最後點頭承擔，國民黨中央明天(2日)將正式宣布徵召。媒體人張禹宣表示，從三大勸進者來看，最具意涵的仍是蔣萬安，等同他將過往個人經營的「中山區」交棒給王鴻薇。

張禹宣1日在臉書貼文表示，這局考驗的不是人選，而是團結。王鴻薇接受徵召的消息，對於藍營絕對是一劑強心針。為何說團結才是重點？因關鍵仍在於議員選區與立委選區劃分大不同，北市議員劃分為（松山、信義），但蔣萬安的選區則是（中山、北松山）。即便選將再強，都會需要另一區的在地經營與輔助。

張禹宣接著指出，從三大勸進者來看，最具意涵的仍是蔣萬安，等同正面訴求選民，將他過往個人經營的「中山區」交棒給王鴻薇。比起空軍，地方的組織與經營才是重中之重。但另一位原先有意的角逐者、同樣在地方上深耕多年的前立委羅淑蕾的態度，就是關鍵中的關鍵。

張禹宣指出，過去即便是強棒蔣萬安，對上民進黨吳怡農時，選情也十分緊繃。短短一個月的補選時程，中山區選票能夠順利轉換多少？只要黨內分裂、陽奉陰違，甚至是刻意疏遠，都會造成最後關鍵票數的差距。真正的問題在於團結，在於黨內的人是否能放下私心，將組織徹底整合，解鈴還需繫鈴人。

張禹宣開玩笑說，王鴻薇點頭的關鍵，該不會是看到吳怡農的起手式立刻自爆吧，一個被「徵召」還罵「初選機制敗壞造成大敗」的天才，確實讓人放心不少。