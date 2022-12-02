民進黨在九合一敗選之後，根據《美麗島電子報》最新國政民調顯示，總統蔡英文不滿意度49.1％、滿意度46.5％，不信任度47.6％、信任度46.9％，開始進入死亡交叉；而行政院長蘇貞昌更嚴重，不滿意度為51.5％、滿意度只剩下39.5%。媒體人吳子嘉預測認為，蔡英文、蘇貞昌的民調「恐會更難看」。

吳子嘉1日在《關鍵時刻》節目中表示，這份民調因為跟投票時間非常接近，所以發酵的時間還不夠，再過兩個禮拜，整個數字可能會比現在更難看。民進黨敗選之後的態度，非常惡劣，整個來講，怪東怪西怪老百姓，最後還怪選民，然後本身一點反省檢討的方向跟聲音、味道，都完全聞不到。

吳子嘉接著表示，蘇貞昌的不滿意度已經達到51.5％過半，滿意度則是39.5％，這非常危險，如果再掉3、4個百分點，就會降到日本人所謂的「執政死亡線」。

吳子嘉指出，有過半數的民眾不支持蘇貞昌，這個內閣就很難維持。57.2％的民眾認為內閣需要改組，但是卻看到從蔡英文、蘇貞昌，包括民進黨這些重臣們的表現，他們並不關心這些事情，沒有一個人要回應民眾的關切，他們想的是，如何把這件事先撐過去。