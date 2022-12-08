國民黨蔣萬安當選台北市長後，空出的台北市第三選區立委即將補選，由國民黨王鴻薇出戰民進黨吳怡農。台灣民意基金會董事長游盈隆認為吳怡農選情「看來很辛苦」，並分析是兩原因所致。

游盈隆今（8）日在臉書指出，吳怡農獲徵召後便公開表明，民進黨必須正視初選機制崩壞和染黑問題，等於是砲打司令部，「這在2008年以前的民進黨是稀鬆平常，在目前的氛圍中根本形同造反」。游盈隆感嘆，民進黨內有多少人膽敢出來聲援吳怡農？游覺得昔日學運領袖林飛帆應聲援，對方卻沒這麼做，更遑論黨內其他人。

游盈隆表示，吳怡農這場選戰看來會選得很辛苦，原因有兩個。第一，吳怡農砲打黨中央，可能失去黨中央奧援，赤手空拳打黑道，可能被亂槍打死，最糟的是，黨內同志過慣歲月靜好的日子，沒什麼動力去幫他；第二、王鴻薇不是省油的燈，她藉著捅出林智堅論文門案立下奇功、聲名大噪，成為藍營新戰神，加上蔣萬安剛拿下台北市，藍營士氣大振，鑼鼓喧天，形勢一片大好。

游盈隆研判，吳怡農雖然「有可能」會這樣就被打趴在地，但因為他敢說真話、敢砲打民進黨權力核心，仍有機會贏得廣大正綠選民的心，讓九合一選舉沒出來投票的正綠選民，在這次補選把票投給他。