九合一選舉投票前，最後一個超級星期天。民進黨台北市長候選人陳時中20日舉行「為愛而走」遊行，陣仗不小；無黨籍候選人黃珊珊則舉辦「偉大市民挺珊珊」大型造勢晚會，場面感人。國民黨台北市議員徐巧芯表示，關鍵在投票率，投票率如果能夠提高，藍軍的人都有出來投票，就可以下架陳時中。但如果相反，結果可想而知。

徐巧芯20日在《董事長開講》網路直播節目中表示，台北市長選戰，關鍵在投票率，投票率如果能夠提高，藍軍的人都有出來投票，就可以下架陳時中。但如果認為可以不用投，比如看到下雨或感覺好冷，就說算了、隨便，不要投了，然後陳時中的支持者全部衝去投票，那結果就可想而知。

吳子嘉卻認為，20日陳時中遊行人數不少，有點會鞭策到國民黨候選人蔣萬安、以及無黨籍候選人黃珊珊的功能。黃珊珊今天也有辦活動，有網友留言說，黃珊珊的表現相當感人。

有網友問到「棄保出線可能性大嗎？」吳子嘉回應表示，台北市不會發生棄保、也不需要棄保。黃珊珊一直努力在打選戰，所以他強調不會發生棄保。