九合一大選進入最後一周，新北市長侯友宜輔選行程滿載，展現母雞氣勢，而在自己的造勢場合，也展現連任企圖心，其中，國民黨19日晚上在桃園中壢舉辦北北基桃竹竹苗7縣市團結之夜大造勢，現場湧入5萬人，空拍畫面超壯觀。港媒則發現，侯友宜變了，無論輔選或自己造勢拉票，都是展現「進階版」的侯友宜。

根據香港媒體《中評社》分析指出，侯友宜在2018年新北市長選舉拿到116萬多票，得票率達57.15%，狂勝民進黨蘇貞昌。此次競選連任，政績若要得到新北市民認可，可能就要把票數衝得更高、贏得更多。

港媒表示，侯友宜以往的形象就是專心市政，很少碰政治議題，除了不沾鍋外，魅力也是較為不足。但侯友宜近日的造勢展現強烈的進階版，當然不再只是將「專心市政」當成招牌，背後希望傳遞的訊號，就是接下來的4年新北市政「我已準備好了！」

港媒指出，侯友宜的競選團隊打造專屬的形象圖案、文字、T恤、帽子、外套等各式各樣競選小物，還有專屬的「友宜舞」，都是希望讓外界看到，侯友宜也可以很不「侯友宜」，是進階版的侯友宜。

港媒舉例表示，20日「是時侯了！新莊、五股、泰山、林口大團結晚會」，侯友宜喊話「大台北千萬人口的中心點，帶動北台灣、台灣的發展重心就在這裡，我們是自信的，我們是驕傲的，撐起台灣的一片天，就靠大家！」總體來說，已讓外界看到一個不太一樣的侯友宜。