民進黨基隆市長候選人蔡適應質疑國民黨對手謝國樑名下有塊60坪土地，周圍5萬多坪全是基隆二信合作社所有，質疑是典型「以小控大的土地炒作手法」，謝國樑競選辦公室稍早還原贈與始末，稱土地是二信贈與其祖父謝清雲的紀念墓地。對此，蔡適應再提3點質疑，批評謝國樑越描越黑，「真的是胡說八道、欺騙市民！」

民進黨立院黨團上午公開指控，謝國樑財產申報中有筆受贈土地有問題，該地周邊全是二信合作社的土地，屬保護區，合理懷疑這塊地是從二信原有土地中分割出來，再贈與謝國樑，雖然面積僅198平方公尺，但未來若要整體開發，這塊土地將控制周遭5萬6000坪土地的發展。

但謝國樑辦公室發言人余治明澄清，此為二信前主席謝清雲預定墓地，二信合作社2002年經社務會議及理監事會通過後，為感謝謝清雲過去對於機構的付出，捐贈這塊「謝清雲先生紀念墓地」給家族自然人，後由謝國樑代表繼承，當時謝國樑在美國念麻省理工研究所，並未參與，且該處為山坡保育地，無論何時市府都不會開發。

對此，蔡適應反批，謝國樑沒搞清楚，那處是保護區而非墓地，並非隨便一塊地就可以當墓地，況且謝清雲早在1972年逝世，為何二信過了30年才捐墓地給謝國樑，而非捐給謝清雲文教基金會、謝清雲兒子謝修平或當時的理事主席謝國棟，反而是捐給孫子謝國樑這個自然人。

蔡適應質疑，重點是，過了20年的現在，那塊地仍然不是做墓地使用，請謝國樑不要再「越描越黑，欺騙市民！」