民進黨基隆市長候選人蔡適應19日上午在安樂區安樂市場進行掃街拜票，他指出，對手謝國樑在選舉公報的學歷欄上寫著二信中學，是欺騙民眾。蔡適應說，謝在他的書中表示，13歲就被爸媽送到美國，意即他根本沒從二信畢業，怎麼能列為學歷？對此，謝國樑回應，他的確曾在二信就讀。

蔡適應認為，謝國樑居然在公報學歷欄上寫二信中學，這是明顯的詐騙行為，謝國樑明明在書裡寫著，自己國中沒念完，13歲就被爸媽送到美國，這就是「詐騙學歷」使公務人員登載不實，結果謝國樑又透過他爸謝修平，以及校長署名的推薦信，信中說謝國樑是二信中學校友，廣發二信中學校友、家長和社會各界推薦謝國樑自己。

蔡適應說，那真正二信中學畢業的校友怎麼辦？今年選舉也有很多二信畢業的校友，為何學校不推薦這些校友？反而是二信中學沒有畢業的人被推薦，他覺得匪夷所思。

蔡適應強調，國民黨透過這件事，又來提蔡適應擔任基隆高中校友會理事、名譽校友的事情。蔡適應說，他本人從未說過他從基隆高中畢業，所有關於他的媒體專訪中，他都有說明自己畢業於高雄的左營高中，甚至是參選的學歷欄也沒有寫過基隆高中。

蔡適應表示，他跟謝國樑的差別就在這裡，現行的規定選委會只查核大學以上的學歷，所以謝國樑就當大家都不知道，用這種方式來詐騙基隆人。

謝國樑競選總部發言人余治明表示，二信中學的確是謝國樑先生就讀過初中的學校，從民國93年第一次參選至今都有在公報上列入學歷，並以二信校友為榮、以基隆人為傲。