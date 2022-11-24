從基隆大武崙到台北市南港的國道客運9026再掀爭議，日前才因為這條路線與基隆市政府摃上的基隆市副議長林沛祥24日晚間在臉書發文，指出業者在9026南港轉運站張貼更改路線公告，要求基隆市府查明。民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部表示，蔡適應第一時間已向交通部長王國材確認，公路總局並未核可9026變更路線，係業者自行找廣告業者更換站牌標示，交通部及公路總局將查明後嚴懲。

林沛祥24日晚間在臉書發文表示，近日在台北南港轉運站9026的站牌上，貼出公告表示將於12月1日起變更路線。他指出，先前為了9026路線變更，與國民黨基隆市長候選人謝國樑召開記者會，卻遭基隆市府斥為「胡說八道」，基隆市長林右昌更在臉書發文斥為「唯恐天下不亂」。

林沛祥說，站牌公告已經張貼，所有搭乘9026的通勤族都可以看見，他要求如果站牌所張貼的資訊是錯誤的，請市府即刻要求業者下架以正視聽。如果站牌所張貼的資訊是正確的，請市府應該說明並向通勤族道歉。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，9026的路線經過林右昌市長與蔡適應委員向交通部及公路總局的協調，公路總局早已經承諾，即便新的業者接手，仍不能損及乘客的權益，且路線不能調整，這一點承諾至今從未改變。

沈詠珮說，蔡適應在第一時間，便向交通部長王國材確認，公路總局並未核可9026公車路線變更。經了解，是福和客運業者，自行更改沒有經過公路總局核可的路線圖，甚至直接請廣告公司自行貼於本市多處公車站牌，造成民眾極大的誤解及困擾混淆視聽，有意圖影響選舉之嫌。