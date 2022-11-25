6都中待過4都的基隆市政府社會處處長吳挺鋒昨（24）日表示，過去基隆滿意度連年墊底，連「旅外」的基隆人互相之間都沒什麼好聊，但現任市長林右昌上任後，為基隆開啟了重生的機會之窗，撕掉了被訕笑的標籤，如今基隆需要一位好的接班人，「改變不容易，崩塌只需一夕。理性善用自己的選票，決定基隆的未來，千萬不要成為被決定者」。

吳挺鋒昨（24）日在臉書表示，身為土生土長的基隆人，從沒想過踏入職涯後會接連在台中、桃園、台南、台北等地待過。他提到，當初那段日子碰過不少同樣旅外的基隆人，但互相之間除了問候家住基隆哪裡、家人還住基隆嗎之外，竟無話可再說。

「八年前的基隆，乏善可陳，連年墊底的汚名標籤比強力膠還黏，能聊什麼？」吳挺鋒指出，過去他在各縣市認識了很多朋友，但其中有很多人從未去過基隆，一直到2014年林右昌當選基隆市長，為基隆開啟了城市重生的機會之窗，也改變了他的職涯軌道；他透露，接任社會處長的消息公布後，第一個向他道賀的就是時任基隆市議員、現民進黨基隆市長候選人蔡適應，「林右昌與蔡適應，是一開始就對我投信任票的前兩人。哈，他們應該沒有看走眼才對。」

吳挺鋒說，在過去7年多的歲月中，基隆的經驗其實就是改變，多了許多從外地前去旅遊的人，外縣市更開始對基隆感到好奇，before與after恍若兩世，但也不用以滿分的標準苛責這座城市，畢竟基隆從沉睡中奮起，也不過不到8年的時間。

「誰是基隆進步年代的參與者？誰是基隆的舊時代櫥窗？時間軸一比對，自然會有答案。」吳挺鋒強調，未來式的競選支票容易開，但過去交出來的成績單，卻是可以檢驗的事實，希望鄉親在將至的投票日前先做好功課，「改變不容易，崩塌只需一夕。理性善用自己的選票，決定基隆的未來，千萬不要成為被決定者！」