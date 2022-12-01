九合一選舉，民進黨慘敗，對於外傳內政部長徐國勇已經將辦公室打包清空，行政院今（1）僅表示，「目前為止沒有收到任何一位閣員、部長提出辭呈」。
蘇揆1日在行政院會上裁示，2022年九合一選舉剛落幕，讓台灣民主愈來愈成熟，藉機向所有當選者表達恭賀跟祝福，希望新任跟連任的公職人員可以履行對選民承諾，帶領團隊在任期中施展抱負跟盡責，為民眾開創更好生活。
蘇揆說，行政院秉持推動各項政策，跟地方政府合作，政府工作沒有假期，會持續努力，因應嚴峻情勢，繼續前行。並拜託行政團隊，民主政治一定有選舉，雖然不是全部但非常重要，選舉結果展現人民意志跟期待，執政政府必須嚴肅面對、深刻檢討，過去有做出一些成績，但人民期待更高、要求更多，有更多需要修正檢討跟盤點地方，看怎樣做更好，請部會首長虛心面對。
對於外傳徐國勇已經將辦公室打包乾淨，行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會表示，沒辦法證實徐國勇辦公室是否清空，但行政院目前為止沒有收到任何一位閣員或是部長提出辭呈。
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