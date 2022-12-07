影》遭恐嚇「再說黑道就要開槍」 王鴻薇最新回應

順利連任台北市議員的王鴻薇，代表國民黨參加台北市第3選區立委補選，卻因近日狂打黑道議題，接到恐嚇電話遭嗆「可能會開槍」。對此，她今（7）日上午接受訪問時，臉色凝重地坦承「很擔心」，並加碼爆料其實並非首次被恐嚇，但因過去沒有錄音的關係，才沒報案。

王鴻薇今日在臉書透露，6日下午辦公室接到恐嚇電話，對方稱「你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」，隨後就將電話掛斷，她得知狀況後已在昨晚赴警局報案，同時申請隨扈保障人身安全，並將錄音檔公布在臉書上。

上午接受採訪時，王鴻薇加碼指出，其實在九合一選舉期間，她的辦公室9月時就接到過類似的電話，但當時沒有錄音，可能會讓警方辦案的困難度變大，才沒有報案處理，但也因為有了該次經驗，團隊才清楚若遇到類似狀況，第一時間就是要趕快錄音。

王鴻薇坦承，得知可能會被開槍時，確實非常擔心，只能小心為上。她強調，過去參加多次選舉，如這次九合一選舉前，警方都有詢問有無申請隨扈的需求，雖然過去均謝絕，但此次因為考慮到團隊的安全，因此在大家討論過後決定向警方進行申請。