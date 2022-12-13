雙子座流星雨將在14日前後達到極大期，儘管部分流星會受月光影響較為暗淡，但明亮流星數量不少，預估每小時約有150顆流星，是2022年壓軸天象，台北市天文館提醒，晚間7時至11時是較佳觀賞時間。另外，天文館也會在YouTube頻道線上直播，不讓寒冷影響民眾觀星。

雙子座流星雨輻射點約14日晚間7時後從東方升起，約凌晨2時左右升至最高，此時流星數量最多。不過，天文館提醒，由於月亮會在晚間11時升起，導致較暗的流星被掩沒，故晚間7時至11時這段時間觀賞條件較佳。月亮升起後再背向月光觀賞，仍可看見許多明亮流星。

天文館介紹，雙子座流星雨來自一顆近地小行星法厄同（3200 Phaethon），本質是岩石類小行星，不過接近太陽時會如彗星般出現彗尾，散逸出大量塵埃，為雙子座流星雨提供大量、穩定的流星體。

天文館指出，雙子座流星雨的流星速度中等，平均每秒約33公里，大部分流星出現的時間不到1秒鐘，各種顏色都有，但通常最亮的流星會偏綠色。一般來說，越接近輻射點的流星越亮，但較短，而在90度方向出現的流星尾跡最長。