【又嘉氣象報報】寒流襲越晚越冷! "入夜到週一清晨"直探6度

寒流發威！全台氣溫急降，氣象局稍早針對全台20個縣市發布低溫特報，將一路持續到明日白天，其中7縣市可能會降到6度以下低溫，不過水氣漸少，將轉為乾冷狀態。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，明日夜晚到下周一（12/18、12/19）近山區、丘陵地有機會下探4到6度，而下周一寒流減弱，溫度略升，下周三（12/21）又有另一波冷氣團，其強度恐怕也有寒流等級。

氣象局資料顯示，明日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭約7度左右，中南部、花東為10到13度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，

降雨方面，明日清晨起轉乾冷，僅東半部、大臺北山區、南部山區有零星短暫雨，其他地區晴到多雲；清晨高山有局部降雪機率，山區道路要特別留意積冰或路面濕滑。

氣象局稍早也發布持續到明日白天的低溫特報，全台僅澎湖縣、台東縣沒有在列，其中「非常寒冷」的範圍包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下低溫機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣則可能持續10度左右低溫，甚至更低，連江縣也有機會達到6度左右氣溫；而「寒冷」的區域則是，南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，有機會達到10度以下低溫。

氣象局稍早針對全台20縣市發布低溫特報，將持續到明日白天。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，「溫度持續下降中，將直攻首波低溫」，預估大部分地區低溫只有7到9度，明日夜晚到下周一（12/18、12/19）受到寒流影響，輻射冷卻發威，近山區、丘陵地甚至下探4到6度；下周一白天到下周二（12/19、12/20）寒流減弱，溫度略微回升；但到了下周三（12/21）還有另一波冷氣團南下，「有機會挑戰寒流」。

氣象局指出，明日各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭約7度左右。（圖／氣象局提供）

降雪部分，氣象預報員曾昭誠指出，中部以北2千公尺高山有降雪或冰霰機率，目前雪山山脈一帶北部高山低溫已降到0度，但今夜到明日清晨水氣逐少，降雪機率也會隨之降低。