美國處在寒冬風暴中，中部地區最低溫將來到攝氏零下10度左右，讓氣象專急著警告，危及生命的寒流，將帶來巨大的代價，經濟損失恐達數十億美元，所有的貨物運輸、商業往來將陷入中斷。

Yahoo Finance報導，提供氣象預報服務的公司AccuWeather首席氣象學家Jonathan Porter表示，周五將有37州約1億人處在冰天雪地之中，且短時間內還有另一波足以致命的寒流襲擊，多個地區將出現溫度驟降，懷俄明州的城市Cheyenne的氣溫在30分鐘內驟降6度。

Jonathan Porter警告，未來持續兩周的寒流將影響企業運作，可能出現一天取消5千航班的風險，而且受影響的城市並不是小地方，反而是美國重要的樞紐，包括芝加哥、底特律及整個東部海岸，整體經濟損失恐達數十億美元。

根據航班追蹤網站Flight Aware數據顯示，周四全美境內約有6454架次的航班被延後或取消，主要集中在中部的芝加哥奧黑爾機場與丹佛機場。

更糟糕的是，如果冰風暴影響到電網運作，將會造成更大的衝擊，Jonathan Porter說：「我們關注的另一個問題是德州的電網狀況與停電風險，就像2021年初大規模斷電所產生的狀況相似。」