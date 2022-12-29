投資人面臨好壞參半的經濟數據、中國攀升的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例、以及邁向2023年的地緣政治緊張情勢，美國股市主要指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌365.85點或1.10%，收32875.71點。

標準普爾500指數下挫46.03點或1.20%，收3783.22點。

那斯達克指數挫跌139.94點或1.35%，收10213.29點。

費城半導體指數下滑36.67點或1.47%，收2453.49點。（譯者：陳正健）1111229