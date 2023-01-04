隔夜美股主要指數全面收黑，但反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢大漲3.76%，受此提振，周三香港恆生指數開高走高，目前大漲近2.1%，報20563.42點。國企股漲2.22%，報6985.41點。

恆生科技股指數目前漲近3%，成分股漲多跌少，明源雲漲15.37%，漲幅最大，其次為萬國數據漲13%，嗶哩嗶哩漲10%。

蘋概股舜宇光學跌近7%、比亞迪電子跌3.32%，在科技股中跌幅最大。受AirPods、Apple Watch和MacBook零組件減產的消息打擊，隔夜蘋果股價下跌3.74%，收在125.07美元，創下2021年6月以來新低，市值跌破2兆美元大關，為2021年3月來首見。

同為蘋概股的立訊精密在深圳證交所掛牌股票目前重挫逾8%。

阿里巴巴漲逾7%，百度漲近6%，京東漲4.36%，受隔夜在美掛牌股票上漲激勵。

大陸地產物管股走強，龍湖集團稍早前大漲11%，在藍籌股中表現最佳。碧桂園漲逾6%、碧服漲近9%、中海外漲近5%。最新數據顯示中國元旦假期的新樓成交面積較2022年同期大幅成長逾20%，其中以廣州增幅達1.3倍，表現最亮眼，其次為北京和上海分別增加80%和74%。