周一美股主要指數漲跌互見，那斯達克指數連續第二天收高，投資人加碼對通膨可能正在放緩的押注，並買進特斯拉等跌深的科技股。晶片股表現強勁，費城半導體指數收漲近2%，台積電ADR漲近3%，聯電ADR漲4%。默克（Merck&Co）和嬌生（Johnson & Johnson）等防禦型醫藥股拖累道瓊指數小跌。標普500指數幾近收平，美國公債殖利率下跌激勵科技股勁揚1.1%帶來支撐。亞馬遜走高，亦帶動非必需消費品類股上漲。

上周五發布的報告顯示美國12月就業人數增長意外強勁、失業率下滑，但薪資增長放緩且服務業活動陷入萎縮，讓投資人更加期待聯準會在升息降低通膨方面，可能變得不那麼激進，受此激勵，上周五華爾街三大指數大漲超過2%，費城半導體指數更飆升4.7%。標普500指數周線漲1.45%，那斯達克指數周線漲0.98%，道瓊指數漲1.46%。

周一是2023年的第五個交易日，讓人想起華爾街的一條經驗法則，如果美股在一年的頭五個交易日走強，全年就有相當大的機會收高。根據Stock Trader's Almanac，當標普500指數在一年的頭5個交易日上漲，其全年收高的比率高達83%，且平均漲幅為14%。在2023年的頭5個交易日，標普500指數上漲1.1%。

投資人將密切關注聯準會主席鮑爾周二發表的評論，部分策略師預期鮑爾可能提到需要更多時間證明通膨得到控制。

貨幣市場的押注顯示聯準會在2月政策會議升息25個基點的可能性為77%。

此外，周四發布的12月消費者物價指數（CPI），以及由數家美國最大的銀行打頭陣，標普500指數成分股將於本周晚些時候展開財報季，都是市場關注焦點。

★主要指數

道瓊指數跌112.96點或0.34%，收33,517.65點。

那斯達克指數漲66.36點或0.63%，收10,635.65點。

標普500指數跌2.99點或0.08%，收3,892.09點。

費城半導體指數漲50.65點或1.92%，收2,686.75點。

★消息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，到第二季初，聯準會的最終利率應該要升至5%以上，然後在一段較長的時間按兵不動。他認為聯準會有必要將利率調升至介於5%～5.25%。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，現在聯準會宣布戰勝通膨仍為時過早，並預期最終利率應該會升破5%。她並表示，下一次會議（1月31日至2月1日）升息50個基點（2碼）或25個基點（1碼）都適宜，放緩升息步伐可以給聯準會多些時間觀察數據再作出回應。

美國駐日本大使Rahm Emanuel表示，美國正與日本、荷蘭、南韓等國討論協同對中國半導體實施出口限制，美國需要各方達成共識。不過韓國產業通商資源部發言人表示，韓國政府並未與美國討論要參與對中國的出口限制。

美國10年期公債殖利率盤中由升轉跌，尾盤一度跌6.3個基點，觸及3.508%。美元指數一度下跌0.9%，報102.94。

周一紐約期油收漲1.16%，報每桶74.63美元，盤中一度大漲4.03%，觸及76.74美元。布蘭特期油收漲1.37%，報每桶79.65美元。市場看好中國大解封後，原油需求將顯著升溫。

周一美國各交易所成交量總計為113.5億股，過去20日均量為109億股。(2-1)